Abete: «Riapertura stadi? La problematica del Covid-19 non è risolta» (Di domenica 23 agosto 2020) Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha parlato della possibile Riapertura degli stadi nella prossima stagione Giancarlo Abete, intervistato da Itasportpress, ha parlato della possibile Riapertura degli stadi considerando i numeri dei contagi da Coronavirus. Una prospettiva ancora lontana secondo l’ex presidente della FIGC. Ecco le sue parole. «La problematica del Covid-19 non è risolta, quindi bisogna andare avanti con responsabilità e prudenza. Servono scelte responsabili nella speranza di poter tornare a giocare con il maggior numero possibile di spettatori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

