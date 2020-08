Traffico Roma del 22-08-2020 ore 15:30 (Di sabato 22 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare sulle consolari in uscita dalla città prudenza per un incidente avvenuto su via di Tor Bella Monaca all’altezza di viale Ferdinando Quaglia un altro incidente in via Spluga presso via delle Egadi direzione viale Adriatico in città lavori in corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione del largo Brindisi via Taranto attenzione alla segnaletica fino al 7 dicembre la circolazione dei treni sulla linea C termine l’anticipo da Pantano l’ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni alle 21 il servizio prosegue in superficie con due linee di bus navetta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it la Silvia sciuba è tutto al prossimo aggiornamento un servizio ... Leggi su romadailynews

