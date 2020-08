Roma: dalla denuncia per violenza sessuale alla chiusura di 3 locali, notte di controlli a Trastevere (Di sabato 22 agosto 2020) La notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno passato al setaccio le vie del rione storico, al fine di prevenire ogni tipo di fenomeni di illegalità e di assicurare il rispetto delle prescrizioni “Anti Covid-19”. Durante i controlli, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà uno studente 22enne di Napoli per violenza sessuale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il giovane poco prima, in vicolo del Cinque, si è avvicinato ad una 20enne Romana e l’ha palpeggiata, per poi allontanarsi repentinamente. Il 20enne è stato rincorso e rintracciato dai Carabinieri che, in un primo momento, si era dato alla fuga sottraendosi alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

