Rinnovo Calhanoglu: ecco i dettagli su cifre e durata (Di sabato 22 agosto 2020) Il Milan vuole accelerare per il Rinnovo di Hakan Calhanoglu: ecco alcuni dettagli su cifre e durata del prolungamento Non c’è solo il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic a tenere banco al Milan ma anche quello di Hakan Calhanoglu. Per il prolungamento del contratto del turco il discorso è più in discesa rispetto a Ibra: nei giorni scorsi c’è stato un importante colloquio con l’agente Gordon Stipic dove sono state gettate le basi per un accordo. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’intenzione del Milan è quella di prolungare l’attuale contratto di tre anni, dunque dal 2021 al 2024. Serve trovare intesa sull’ingaggio. Il Milan è disposto a passare dai 2,5 milioni netti ... Leggi su calcionews24

gazz_rossonera : Milan, accelerata per il rinnovo di Calhanoglu: cifre e durata - news24_napoli : Milan, accelerata per il rinnovo di Calhanoglu: cifre e durata - MilanLiveIT : Non solo Ibrahimovic, anche Calhanoglu deve rinnovare?? Milan al lavoro con l'agente del turco ?? ??#MercatoMilan - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: Secondo quanto riporta @Sport_Mediaset c'è l'accordo per il rinnovo di #Ibrahimovic a 6 mln netti più bonus. Il #Milan… - Angelredblack1 : Secondo quanto riporta @Sport_Mediaset c'è l'accordo per il rinnovo di #Ibrahimovic a 6 mln netti più bonus. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Calhanoglu Calhanoglu, il Milan accelera per il rinnovo: cifre e durata MilanLive.it Milan, accelerata per il rinnovo di Calhanoglu: cifre e durata

Non c’è solo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic tra gli obiettivi del Milan. La dirigenza vuole anche i prolungamenti di contratto di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Per quanto concerne il nume ...

Milan, contatti con il Real per Oscar Rodriguez

L'estate scorsa il blitz a Ibiza per strappare al Real Madrid Theo Hernandez, una delle più belle sorprese della stagione del Milan, e ora Paolo Maldini ci riprova. In attesa dell'annuncio del rinnovo ...

Non c’è solo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic tra gli obiettivi del Milan. La dirigenza vuole anche i prolungamenti di contratto di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Per quanto concerne il nume ...L'estate scorsa il blitz a Ibiza per strappare al Real Madrid Theo Hernandez, una delle più belle sorprese della stagione del Milan, e ora Paolo Maldini ci riprova. In attesa dell'annuncio del rinnovo ...