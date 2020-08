Navalny in volo verso la Germania (Di sabato 22 agosto 2020) La sua portavoce: «La lotta per la vita e la salute di Alexey è appena iniziata». Leggi su media.tio.ch

Agenzia_Ansa : Aereo-ambulanza in volo dalla Germania per prelevare Navalny - SkyTG24 : Navalny, medici autorizzano il trasferimento: l’oppositore russo è in volo verso Berlino - MartaAllevato : Il volo con #Navalny è partito per Berlino, con lui a bordo la moglie inseparabile Yulia - anna_annie12 : Navalny, medici autorizzano il trasferimento: l’oppositore russo è in volo verso Berlino | Sky TG24 - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Navalny, medici autorizzano il trasferimento: l’oppositore russo è in volo verso Berlino -