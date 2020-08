Migranti, Musumeci: “A breve ordinanza per sgomberare hotspot” (Di sabato 22 agosto 2020) Il governatore Nello Musumeci ha dichiarato che in Sicilia la questione Migranti è ormai ingestibile, e a breve farà sgomberare hotspot e centri d’accoglienza. Il Presidente della regione Sicilia Nello Musumeci ha deciso di chiudere tutti gli spazi dell’isola destinati all’accoglienza dei Migranti. Una sceltamolto forte, che rende ancora più carica di tensione una situazione … L'articolo Migranti, Musumeci: “A breve ordinanza per sgomberare hotspot” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

