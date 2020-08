Matera, all’ospedale lettini abbandonati all’ingresso: la denuncia su Facebook (Di sabato 22 agosto 2020) All’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera ci sono decine di lettini non utilizzati e abbandonati all’ingresso, la foto-denuncia di un paziente su Facebook. Decine di lettini che potrebbero essere utilizzati in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Oppure, che andrebbero smaltiti come rifiuti. Invece, restano all’intemperie all’ingresso dell’Ospedale … L'articolo Matera, all’ospedale lettini abbandonati all’ingresso: la denuncia su Facebook proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

PolicoRobot : RT @atstake11: @neXtquotidiano Anche mia madre è stata maltrattata all'ospedale di Matera. Per non parlare dello schifo di Policoro e Poten… - atstake11 : @neXtquotidiano Anche mia madre è stata maltrattata all'ospedale di Matera. Per non parlare dello schifo di Policoro e Potenza -

Ultime Notizie dalla rete : Matera all’ospedale Matera, trovato morto il bimbo di 3 anni che si era allontanato da casa Corriere della Sera