Le principali novità di EMUI 11 in programma per i dispositivi Huawei (Di sabato 22 agosto 2020) L'OEM di Shenzhen sta preparando con dovizia di particolari il lancio di EMUI 11, che sappiamo si abbinerà ad Android 11. L'occasione potrebbe presentarsi a margine dell'HDC 2020 (Huawei Developer Conference), evento che si terrà dal 10 settembre. Stando a quanto riportato da 'gizchina.com', EMUI 11 porterà con sé una serie di miglioramenti importanti, tra cui quello della GPU Turbo (specie per quanto riguarda le performance che questo genere di tecnologia è in grado di assicurare), un utilizzo maggiormente ottimizzato dello smartphone con una sola mano, un incremento della sicurezza del dispositivo, un'ottimizzazione del controllo del terminale tramite le gesture, un sistema operativo più semplice per la condivisione dei file ed un'ottimizzazione della modalità aereo (in caso di ... Leggi su optimagazine

