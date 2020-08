Inter-Siviglia, Lukaku sbaglia il gol del 3-2. Conte: “No, Romelu miooo” (Di sabato 22 agosto 2020) Nella finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter al 65′ ha l’occasione per portarsi nuovamente in avanti con una grandissima chance per Romelu Lukaku: il centravanti belga si invola tutto solo davanti a Bounou, ma il portiere esce bene e si oppone, salvando gli uomini di Lopetegui dal potenziale 3-2. La reazione di Antonio Conte è singolare. Dopo la parata dell’estremo difensore degli andalusi, il tecnico salentino ha esclamato: “No, Romelu miooo”. Leggi su sportface

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il bilancio della stagione è positivo, stiamo facendo un grande lavoro dentro e fuori dal camp… - mattiamaestri46 : RT @corradone91: #EuropaLeague 2015/16. Questo #Liverpool, in ricostruzione con #Klopp, perde la finale di #UEL contro il #Siviglia. Tre an… - MarcoSnaaaa : RT @corradone91: #EuropaLeague 2015/16. Questo #Liverpool, in ricostruzione con #Klopp, perde la finale di #UEL contro il #Siviglia. Tre an… -