Inter, Antonio Conte verso l’addio: Massimiliano Allegri torna in Serie A? (Di sabato 22 agosto 2020) Anche se Gennaro Gattuso fatica a rinnovare, quella del Napoli rimane una delle panchine più solide in Serie A. Sportmediaset ha fatto il punto sulla situazione di Antonio Conte, che sembra prossimo a lasciare l’Inter, tirando in ballo anche Massimiliano Allegri. “Storie diverse, epilogo identico. Non cambia perché l’uomo Conte è questo, e in fondo non molto diversi sono stati i suoi divorzi dalla Nazionale e dal Chelsea, se non nei modi certo nella sostanza. Il dopo Siviglia lascia pochi margini di dubbio: nella serata in cui l’Inter ha perso l’Europa League lo strappo di Conte ha assunto dimensioni difficilmente ricucibili. Conte ha parlato di divergenze di vedute, di ... Leggi su calciomercato.napoli

