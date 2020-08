Incidenti stradali, in preda a un raptus centra quattro auto in 15 chilometri. Poi fugge a piedi (Di sabato 22 agosto 2020) In preda probabilmente a un raptus ha provocato in successione quattro gravi Incidenti percorrendo la statale Ofantina , che collega l'Alta Irpinia ad Avellino. Protagonista un uomo di 30 anni che ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali Incidenti stradali: motociclista muore nell'Astigiano Agenzia ANSA Foligno: schianto nella notte con lo scooter, muore ragazza di 16 anni. Ferita l'amica

Una ragazza di sedici anni è morta nella notte tra venerdì e sabato finendo con lo scooter contro il palo di un semaforo a ridosso del centro cittadino. L'amica che si trovava con lei è rimasta ferita ...

Dopo la mamma muore anche il figlio 13enne: il tragico bilancio dell'incidente sulla Torino-Milano

Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto giovedì mattina lungo l'autostrada Milano-Torino, prima dello svincolo di Santhià (Vercelli) in direzione del capoluogo piemontese. Nell ...

