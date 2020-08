Incendi, California in fiamme: 5 morti e oltre 100.000 sfollati (Di sabato 22 agosto 2020) Fanno paura gli Incendi in California: sono già oltre 100mila le persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case. Il Paese è infatti teatro, da giorni, di grandi Incendi provocati da migliaia di fulmini e alimentati da venti e caldo record. Secondo le autorità locali, citate dalla stampa americana, cinque persone sono morte nelle contee di Napa e Solano. A nord di San Francisco, uno dei peggior Incendi minaccia le zone dei vigneti, nelle contee di Napa e Sonoma, già colpite negli ultimi anni. Sono stati distrutti dalle fiamme quasi 90mila ettari di terreni e decine di case. La situazione per i circa 119mila sfollati è aggravata dalla paura di restare contagiati dal Covid-19. Per questo motivo alcuni hanno deciso di ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #California, vasti #incendi minacciano #SanFrancisco: evacuati in migliaia. Il governatore Gavin Newsom dichiara l… - Lacasespoglia : RT @Marco_dreams: Lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari è a un punto di non ritorno, la plastica invade i mari, gli incendi… - nemboc : RT @Marco_dreams: Lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari è a un punto di non ritorno, la plastica invade i mari, gli incendi… - edigram : RT @Marco_dreams: Lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari è a un punto di non ritorno, la plastica invade i mari, gli incendi… - Magda_mavi : RT @Marco_dreams: Lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari è a un punto di non ritorno, la plastica invade i mari, gli incendi… -