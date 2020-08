Il bullismo è un reato? (Di sabato 22 agosto 2020) Cos'è il bullismoIl bullismo nel nostro ordinamento giuridicoLegge cyberbullismo: un importante passo in avantiCos'è il bullismoTorna suCerchiamo innanzitutto di darne una definizione: il bullismo si traduce in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte – bullo – nei confronti del soggetto debole – vittima – in modo intenzionale e ripetuto nel tempo.Pertanto, elementi costitutivi del bullismo sono la continuità, la ripetitività e la differenza di forze.Non a caso, il termine "bullismo" ha la sua origine nella parola inglese bullying (to bull) che significa "usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire".Il ... Leggi su studiocataldi

