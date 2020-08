Donna incinta di sei mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale (Di sabato 22 agosto 2020) La 34enne si era recata all’ospedale lamentando dolori all’addome, ma era stata dimessa. Poi il ritorno in ospedale e il ricovero. Ma era già troppo tardi. La comunità di Longobardi, piccolo comune della provincia di Cosenza, è profondamente scossa dalla morte di una 34enne al sesto mese di gravidanza, deceduta ieri all’ospedale Annunziata. La Donna … L'articolo Donna incinta di sei mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

È iniziato tutto lo scorso lunedì, quando una donna, incinta al sesto mese di gravidanza, si era recata all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, lamentando vomito e forti dolori addominali. Dopo alcun ...Ma il quadro clinico della donna incinta non fa che aggravarsi e, dopo pochi giorni di ricovero, muore. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvare neppure il feto che la 34enne portava in grembo.