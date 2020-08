Coronavirus, Vaia: “Dobbiamo stare attenti, ma non siamo nella seconda fase” (Di sabato 22 agosto 2020) Il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma Francesco Vaia è stato protagonista dell’incontro con il direttore del Tg3 Mario Orfeo che ha avuto come tema principale il Covid-19. “I mille contagi odierni? Non sono una tragedia. Ci dicono di stare attenti, ma la seconda fase è ancora lontana. Alcuni miei colleghi sostenevano che a settembre avremmo dovuto fare i conti con la seconda ondata e perciò un politico propose di anticipare le elezioni a inizio settembre. Ribadisco ciò che ho sempre detto: nessuno di noi sarebbe contento di una chiusura né si augura che ciò accada, ma solo rispettando le regole è possibile evitarla” ha affermato Vaia dalla Sale delle Colonne di Vico Ecquense (Napoli). Leggi su sportface

