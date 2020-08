Coronavirus, Aumento Contagi ma Data Ritorno in Classe non Cambia (Di sabato 22 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore c’è stato un Aumento di positivi al Coronavirus. Il Ministero della Salute ha comunicato 947 casi di Contagio. Nonostante l’andamento dell’epidemia, la Data per il Ritorno in Classe non Cambia. Gli studenti rientreranno a scuola il 14 settembre. “Tutti ci auguriamo che i dati migliorino. Dipende dai comportamenti. È una questione di responsabilità: individuale e collettiva“. Queste le parole della Ministra dell’Istruzione durante un’intervista della “Repubblica”. Leggi su youreduaction

