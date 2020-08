Champions League, le fasce delle italiane: la Juventus in prima, l’Inter resta in terza (Di sabato 22 agosto 2020) Delineate le fasce che decreteranno la composizione dei gironi della prossima Champions League.Siviglia-Inter, i dubbi di Conte: “Pianificheremo il futuro, con o senza di me”La sconfitta in finale di Europa League dell'Inter di Antonio Conte non permetterà ai nerazzurri di raggiungere la prima fascia, i nerazzurri saranno costretti a partire dalla terza. I sorteggi della prossima edizione, che avverranno a ottobre, vedranno come unica testa di serie italiana la Juventus di Andrea Pirlo seguita da Inter e Lazio (terza). Al momento l'Atalanta si trova in quarta, ma è la prima nella lista che potrà avanzare nel caso in cui dalle qualificazioni uscisse il nome di un club con un ranking FiFA più ... Leggi su mediagol

