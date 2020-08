Borgo di Pratica di Mare, emessa nuova ordinanza di rimozione del secondo cancello (Di sabato 22 agosto 2020) Il (secondo) cancello messo dalla famiglia Borghese per non far entrare nessuno nel Borgo di Pratica di Mare dovrà essere tolto entro la fine di questo mese. E’ ciò che viene ordinato dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di Pomezia, a seguito di una serie di ulteriori atti amministrativi, ha infatti emesso una nuova ordinanza di rimozione del secondo e ulteriore cancello posto a chiusura del varco di accesso del Borgo di Pratica di Mare. La società Nova Lavinium – si legge nel provvedimento – ha tempo fino al 31 agosto per adempiere a quanto previsto. Ricordiamo che poche settimane fa è stato rimosso il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

