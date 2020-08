Ufficiale: Torino, controriscatto per Segre (Di venerdì 21 agosto 2020) Con un comunicato Ufficiale il Torino ha comunicato di aver esercitato il diritto di contro opzione dal Chievo Verona per il centrocampista Jacopo Segre, che diventerà così un calciatore granata a tutti gli effetti. In prestito ai veneti ha collezionato 37 presenze e 3 gol. Foto: Twitter Chievo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

