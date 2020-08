Traffico Roma del 21-08-2020 ore 08:00 (Di venerdì 21 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi nessun problema di Traffico in queste ore su strade e autostrade della capitale nel corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione in largo Brindisi e via Taranto attenzione quindi alla segnaletica sulla posto possibili rallentamenti sempre per lavoro in via di Boccea all’altezza di via di Pantan Monastero dove si circola a senso unico alternato lavori anche in via della Pisana tra il raccordo è via Ponte Pisano carreggiata ridotta a senso unico alternato fino alla prossimo 29 agosto alla genico Lenze per lavori sulle condutture d’acqua chiusa la corsia preferenziale di Viale di Villa Pamphili tra Piazzale dei Quattro Venti e largo Giuseppe vitetti verso Piazza San Pancrazio spostiamoci nella zona di Castel ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-08-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Incidente sulla Litoranea, scontro tra auto e moto davanti ai Cancelli: morto un uomo

Qui è morto un uomo di 40 anni, nato a Roma, che lascia moglie e due figli di 11 e 4 anni. Sul posto, a gestire il traffico, condurre i rilievi scientifici e organizzare le indagini sono stati gli ...

Bolivia, ex presidente Morales accusato di stupro

Roma, 21 ago. (askanews) - Il ministero della Giustizia boliviano ha presentato una denuncia nei confronti dell'ex presidente Evo Morales per stupro e traffico di esseri umani. Lo scrive oggi la BBC.

