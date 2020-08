Tour de France – Squadre escluse dalla corsa con due o più persone positive al Covid: Warbasse contagiato (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 29 agosto si avvicina sempre più: gli appassionati di ciclismo potranno finalmente assistere alle imprese dei propri idoli per le stradi Francesi, con l’edizione 2020 del Tour de France. A causa dell’emergenza coronavirus non ci saranno tifosi per le strade e si vivrà un’edizione sicuramente inedità, tra novità e rischi. L’Aso, infatti, ha annunciato oggi che, nel caso in cui una squadra dovesse avere due o più persone positive al coronaviris, allora questa sarà immediatamente esclusa dalla Grande Boucle. “Se due o più persone hanno sintomi o sono postivi al Covid-19, la squadra verrà messa fuori corsa”, ha annunciato la società ... Leggi su sportfair

