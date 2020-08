Svolta in Libia, accordo per il cessate il fuoco tra Tripoli e Tobruk: “Ora elezioni” (Di venerdì 21 agosto 2020) In Libia il presidente del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Serraj, e il presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, hanno annunciato “un cessate il fuoco su tutto il territorio” e la ripresa del processo politico che “porti a nuove elezioni a marzo”. La notizia è di oggi, venerdì 21 agosto. Serraj e Saleh concordano inoltre sulla ripresa della produzione e dell’esportazione del petrolio, i cui proventi andranno a un conto esterno della Banca nazionale libica e da cui si attingerà solo dopo un accordo comune. La missione dell’Onu in Libia, Unsmil, accoglie l’iniziativa “coraggiosa” delle due parti. Notizia in aggiornamento Leggi anche: Libia, l’Italia ... Leggi su tpi

