Steve Bannon arrestato per frode

L'ex stratega populista di Donald Trump, Steve Bannon, è stato arrestato negli Stati Uniti insieme ad altre tre persone con l'accusa di frode nell'ambito della raccolta di fondi online "We Build The Wall" per la costruzione del famoso muro al confine tra il Messico e gli Stati Uniti.Bannon, grande elogiatore di figure come quella di Bolsonaro e Matteo Salvini, giunto anche in Italia in passato per incontrare di persona il leader della Lega e Giorgia Meloni, avrebbe frodato centinaia di migliaia di finanziatori facendo credere loro, secondo quanto riferito dall'accusa, che i fondi raccolti sarebbero destinati alla costruzione del muro. In realtà gran parte di quei fondi, sarebbero stati usati personalmente da Bannon e dagli altri tre arrestati per finanziare il proprio

