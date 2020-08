Siviglia – Inter – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 21 agosto 2020) Siviglia – Inter sono arrivate all’atto conclusivo dell’Europa League, questa sera la gara che inizierà alle ore 21:00 decreterà la vincente dell’edizione 2019/2020. Siviglia – Inter: come arrivano alla gara Il Siviglia è le Regina dell’Europa League avendone vinte 5 di cui tre consecutive ed ha mostrato tutta la sua esperienza nelle partite giocate e vinte contro Roma, Wolverhampton e Manchester United. Questa sera la squadra di Lopetegui si troverà di fronte un’altra italiana e cercherà di far valere il suo feeling speciale con questa coppa, cercando di sfruttare l’esperienza dei vari Navas e Banega, unita alla gioventù di altri calciatori, per avere le meglio ... Leggi su giornal

