Setti: “Kumbulla? Aspettiamo la fine dell’Europa League” (Di venerdì 21 agosto 2020) Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato del futuro di Kumbulla. Queste le parole del numero uno degli scaligeri: “Attendiamo la fine dell’Europa League dell’Inter per capire meglio. Ci sono anche altri club di prima fascia interessati a Marash. Non è però da escludere che Kumbulla possa rimanere a Verona per un altro anno. Futuro? Creeremo una squadra adeguata per rafforzare Juric, il budget aumenterà ma i soldi non dobbiamo buttarli.” Foto: sito Verona L'articolo Setti: “Kumbulla? Aspettiamo la fine dell’Europa League” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

