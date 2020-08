Sardegna in lockdown? Solinas, "Boutade priva di fondamento" (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - Una settimana difficile per la Sardegna sul fronte del Covid-19, quella che va a concludersi. Da 'isola sicura' è diventata per alcuni, a causa di contagi quasi tutti d'importazione, posto perlomeno da tenere sotto controllo. Hanno fatto scalpore i 475 in isolamento nel residence dell'Isola di Santo Stefano a La Maddalena, i ragazzi romani positivi a Fiumicino dopo una festa a Porto Rotondo, i calciatori infettati nelle notti in discoteca, quasi sempre nel Nord Sardegna. Di fatto, il numero dei casi è cresciuto, tornando negli ultimi giorni ai livelli della Primavera tanto che qualcuno ha ipotizzato una sorta di lockdown per l'isola delle vacanze per antonomasia. Facendo arrabbiare, non poco, i sardi. Soprattutto politici e imprenditori. Il presidente della Regione Christian ... Leggi su agi

