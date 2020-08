Richeldi del Cts: «Gli stadi non sono una priorità. Il calcio non deve abbassare la guardia» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il dottor Luca Richeldi, membro del Comitato Tecnico Scientifico, ha parlato della situazione del Covid-19 in Italia Il dottor Luca Richeldi, membro e pneumologo del Comitato Tecnico Scientifico, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sulla situazione del Covid-19 in Italia e sul prossimo campionato di Serie A. Ecco le sue parole: RIAPERTURA stadi – «Non sappiamo cosa potrà succedere tra un mese quando dovrebbe ripartire il campionato. Monitoriamo con attenzione ciò che avviene. Con la riapertura di tutte le attività era normale aspettarsi che il virus tornasse a circolare. La media età si è drasticamente abbassata ma per fortuna, i casi sembrano meno gravi. Gli stadi non sono una priorità adesso, prima cerchiamo di fermare ... Leggi su calcionews24

