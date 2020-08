Rete unica, dubbi sul ruolo di Tim ma anche sulla soluzione pubblica (Di venerdì 21 agosto 2020) Non si può certo dire che Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, sia stato poco diretto nell’intervista rilasciata a Repubblica sulle ipotesi di Rete unica delle telecomunicazioni e sull’eventuale governance da mettere in campo. Pur dicendosi aperto a negoziati e a garantire un ruolo ad altri operatori interessati, il manager ha ribadito a scanso di equivoci che il progetto è quello che serve in questo momento al Paese per accelerare la transizione digitale e Tim non solo dovrà averne la maggioranza del capitale ma anche del Cda. Dunque, se negoziato potrà esserci in realtà lo spazio di manovra sembra piuttosto limitato.Il che, al di là delle importanti questioni giuridiche, sia di livello europeo che nazionale, ... Leggi su huffingtonpost

