Programmi TV di stasera, venerdì 21 agosto 2020. Su Rete4 Adriano Celentano è «Il Burbero» (Di venerdì 21 agosto 2020) Adriano Celentano in Il Burbero Rai1, ore 21.35: I Migliori dei Migliori Anni Tornano I Migliori Anni con il titolo I Migliori dei Migliori Anni, un mix con il meglio di tutte le 8 edizioni. In scaletta i momenti più suggestivi ed emozionanti. Un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco, insieme al padrone di casa Carlo Conti, gli anni più belli. Rai2, ore 21.20: Mai fidarsi di quel ragazzo – 1^Tv Film Tv di David DeCoteau del 2018, con Vivica A. Eox, Li Eubanks, Galyn Görg, Jared Scott. Prodotto in Usa. Durata: 90 minuti. Trama: Riley e Kim, due ragazze del liceo, conoscono Chris, nuovo arrivato nella loro scuola che subito le invita ad una festa a casa sua. Lì Chris si approfitta di Riley, facendola ubriacare e scattando ... Leggi su davidemaggio

SalvatoreCow : #staseraintv venerdì #21agosto 2020. Su Rete4 Adriano Celentano è «Il Burbero» via @davidemaggio… - luca_reds : Programmi interessanti sul palinsesto stasera? - zazoomblog : Stasera in tv 21 agosto: film e programmi - #Stasera #agosto: #programmi - GiulyADP : Programmi per oggi ??? — Niente di che. Oggi pomeriggio qualche commissione e stasera se il cielo vuole mi sbronzo - zazoomblog : Stasera in TV 21 Agosto Film e Programmi - #Stasera #Agosto #Programmi -