Prima di Euphoria 2 ci sarà un “episodio ponte”, le anticipazioni di Zendaya (Di venerdì 21 agosto 2020) La sosta forzata cui Hollywood è sottoposta da mesi ha costretto al rinvio una grossa fetta delle serie tv previste per la seconda parte dell'anno, e fra queste anche Euphoria 2. I nuovi episodi del teen drama HBO non arriveranno Prima del 2021, ma in un'intervista con Ben Platt, presentatore ospite del Jimmy Kimmel Live!, la protagonista Zendaya ha offerto ai fan alcuni piccoli aggiornamenti e un interessante annuncio: la seconda stagione di Euphoria sarà anticipata da un "episodio ponte" che ci aiuterà a ingannare l'attesa. Stiamo cercando di trovare un modo che ci permetta di creare una seconda stagione di cui tutti possiamo essere davvero orgogliosi, e dalla quale si possa trarre il meglio mantenendo allo stesso tempo la massima sicurezza, ha spiegato. Quindi potremmo girare un piccolo ... Leggi su optimagazine

SeriesDesperate : In attesa della seconda stagione un episodio extra sembra già qualcosa per noi fan di #Euphoria - ljttlewolf : vabbo prima finisco vis à vis che tanto mi mancano 12 puntate e poi inizio Euphoria ???? - badtasteit : #Euphoria: #Zendaya preannuncia l'arrivo di un episodio speciale prima della seconda stagione - ljttlewolf : il download della prima puntata di Euphoria è quasi a metà, di sto passo la inizio quando escono tutte le stagioni ?? - reevescobain : raga ho guardato la prima puntata di euphoria e la sto amando -

