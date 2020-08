Prestiti Pmi congelati fino a gennaio ma la stretta sugli Npl aumenta i rischi (Di venerdì 21 agosto 2020) Altri quattro mesi di rate sospese: 300 miliardi per 2,7 milioni di contratti (il 44% di Pmi). Nel 2021 crescerà però il rischio default a causa di criteri più rigidi sui crediti deteriorati Leggi su ilsole24ore

Altri quattro mesi di sollievo per le casse delle imprese italiane. L’estensione fino al 31 gennaio 2021 della moratoria sui mutui e prestiti attivi, concessa dal Governo con il Dl agosto, rinvia a do ...

Banche in pressing sulla Bce contro i tassi negativi sulla liquidità

Nell’ambito della costante opera di revisione e aggiornamento della strategia di politica monetaria di fronte alla Pandemia da Covid 19 gli analisti di politica monetaria non escludono che la Bce a se ...

