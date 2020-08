Prata.P.U, presentata la lista “Uniti per Prata Futura”: Petruzziello sindaco (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPrata P.U (Av) – É stata consegnata stamattina, alle 12.20, la documentazione necessaria per la candidatura della lista Uniti per Prata Futura capeggiata dall’ex sindaco Bruno Petruzziello, sfiduciato a maggio da 3 dei suoi consiglieri di maggioranza dopo quasi tre anni di amministrazione. La lista, di connotazione civica, vede al suo interno figure in continuità con l’amministrazione precedente e figure nuove. Questa la composizione della lista CANDIDATO A sindaco Petruzziello Bruno Francesco CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE Blasi Antonio Ciamillo Domenico Antonio Coccia James Dato Flaminio Galdo Angelo Pece Carmine Renna ... Leggi su anteprima24

