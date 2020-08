Pierluigi Diaco, l’annuncio su Katia Ricciarelli a Io e Te: “Lo farà per la prima volta…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Pierluigi Diaco e l’annuncio su Katia Ricciarelli Il terzo appuntamento settimanale di Io e Te si è aperto con un tono più serio e triste a causa delle notizie che arrivavano direttamente da Caronia. Ovviamente Pierluigi Diaco ha dato spazio alla sparizione del piccolo Gioele Mondello e il ritrovamento del suo corpo. Per tale ragione la scaletta della puntata di mercoledì 19 agosto 2020 ha subito uno stravolgimento. L’intervista all’ospite principale, ovvero al giornalista Giampiero Mughini, è stata fatta con un tono molto più serio. Infatti si è parlato della vita del professionista siculo ma nello stesso tempo arrivavano degli aggiornamenti da Messina. Subito dopo, però, ha fatto un regalo al pubblico di Rai Uno, ... Leggi su kontrokultura

NoveseM : RT @stanzaselvaggia: Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - ummiririnenti : RT @stanzaselvaggia: Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - infoitcultura : “Succederà presto” Pierluigi Diaco tiene tutti con il fiato sospeso L'annuncio in diretta a 'Io e te' - infoitcultura : Pierluigi Diaco sbotta con la regia di Io e Te: “Ma siamo in onda sì o no? Perché non mi avvertite?” - infoitcultura : Pierluigi Diaco sbotta con la regia di Io e Te | “Ma siamo in onda sì o no? Perché non mi avvertite?” -

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Diaco Pierluigi Diaco: stare dietro a un microfono o una telecamera è una grande responsabilità RTL 102.5 Io e Te, puntate ridotte di nuovo: Pierluigi Diaco perde mezz’ora

Durante il corso di questa stagione, la conduzione di Pierluigi Diaco a Io e Te ha fatto molto discutere. Sono stati in tanti, infatti, ad avere qualcosa da ridere riguardo ai suoi modi, a volte, a de ...

Pierluigi Diaco sbotta in diretta: il conduttore contro la regia di Io e Te

Non è la prima volta che Pierluigi Diaco nel corso dell’attuale stagione di Io e Te perda la pazienza in piena diretta televisiva, ma questa volta ecco che l’ira del giornalista si scaglia contro la r ...

Durante il corso di questa stagione, la conduzione di Pierluigi Diaco a Io e Te ha fatto molto discutere. Sono stati in tanti, infatti, ad avere qualcosa da ridere riguardo ai suoi modi, a volte, a de ...Non è la prima volta che Pierluigi Diaco nel corso dell’attuale stagione di Io e Te perda la pazienza in piena diretta televisiva, ma questa volta ecco che l’ira del giornalista si scaglia contro la r ...