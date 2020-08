Permessi legge 104 e certificazione provvisoria utile per fare domanda (Di venerdì 21 agosto 2020) Permessi legge 104 di tre giorni al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa valida a tutti gli effetti ai fini pensionistici. Oggi esaminiamo un quesito di un lettore che ci chiede come dimostrare la disabilità grave nel frattempo che l’iter burocratico termini il suo processo. Nello specifico la domanda del nostro lettore è questa: “Posso usufruire dei Permessi legge 104 di tre giorni, per mia mamma, solo con il parere favorevole del Tribunale, in quanto ancora non è concluso l’iter burocratico? ” Analizziamo cosa prevede la normativa vigente in questi casi. Permessi legge 104: è richiesto il riconoscimento dell’handicap L’Inps al momento della presentazione telematica della ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Permessi legge 104 e certificazione provvisoria utile per fare domanda - genx52 : @LegaSalvini i rave party abusivi non sono permessi, come non era permesso rubare 49milioni, mandare i malati di co… - fabrymc4 : Nonostante gli sbarchi siano aumenti a dismisura, è proprio una legge inteligente, bravi è così che di uccide un pa… - thecoolmauri : @Bgbarby0 @tullio_cicerone @Xiaomei33571935 E perché, su quali basi lo contesti? Se non violano leggi, pregare non… - OverlookHotel71 : RT @Xiaomei33571935: @Bgbarby0 @tullio_cicerone Certamente puoi dire le cazzate che vuoi, ma non proibire una manifestazione con i debiti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Permessi legge Permessi disabili: circolare INPS in ritardo, diritti dei lavoratori persi? Ipsoa Xbox Series X: le nuove informazioni sul SoC e le difficoltà con il ray tracing

L'hardware di Xbox Series X è stato messo quasi definitivamente a nudo durante l'evento Hot Chips, il simposio annuale dedicato ai chip ad alte prestazioni. Non tutte le informazioni emerse sono facil ...

Leggere più libri senza impazzire: una guida in 25 punti

Leggere più libri stimola la mente e ci aiuta a ripartire dopo periodi di crisi. Ecco come leggere più libri e lasciarsi ispirare dal potere della narrazione. Vi siete mai chiesti se siamo davvero pro ...

L'hardware di Xbox Series X è stato messo quasi definitivamente a nudo durante l'evento Hot Chips, il simposio annuale dedicato ai chip ad alte prestazioni. Non tutte le informazioni emerse sono facil ...Leggere più libri stimola la mente e ci aiuta a ripartire dopo periodi di crisi. Ecco come leggere più libri e lasciarsi ispirare dal potere della narrazione. Vi siete mai chiesti se siamo davvero pro ...