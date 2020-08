Nuoto, Paltrinieri: “Chiudo con cinque titoli assoluti, mi sembra di essere Phelps” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Chiudo queste settimane con cinque ori tra Settecolli e assoluti di fondo: mi sembra di essere Phelps. Di solito facevo una gara sola, stavolta ne ho fatte cinque e sono andate tutte bene: sono contento, era una prova per testarmi per l’anno prossimo, quando conterà davvero“. Queste le prime parole di Gregorio Paltrinieri al termine della 5km di Nuoto di fondo dei Campionati Italiani assoluti Open 2020, ultima fatica del campione azzurro. Super Greg, dopo i trionfi in vasca negli 800 e nei 1500 stile libero (con tanto di record europeo), si è imposto anche nelle tre prove disputate in acque libere: 2.5km, 5km e 10km. “Oggi ho rischiato di non partire: mi sono buttato in acqua e ho visto un sacco di meduse, ... Leggi su sportface

chetempochefa : Facciamo i complimenti a Gregorio #Paltrinieri per il nuovo record europeo nel nuoto: al Settecolli trionfa nei 150… - Eurosport_IT : PALTRINIERI, CHE SPETTACOLO! Al Sette Colli è titolo italiano e record europeo nei suoi 1500 stile libero: pazzesc… - chetempochefa : “Tutto troppo bello. Non avrei mai sognato di fare un tempo del genere. Mi sento bene, mi piace quello che faccio,… - sportface2016 : #nuoto, Gregorio #Paltrinieri rivela tutta la sua soddisfazione al termine della 5km di fondo dei Campionati Italia… - nuotopuntocom : Da Instagram | “Le acque libere una rinascita, ora divento organizzatore per portare i bambini in piscina” L' inte… -