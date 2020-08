Nizza, due calciatori positivi al Covid-19. Vieira: «Sono preoccupato…» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Nizza ha comunicato che due calciatori Sono stati rilevati positivi al Covid-19 Il Covid-19 continua a colpire il mondo del calcio. Il Nizza ha infatti comunicato che due calciatori rossoneri Sono risultati positivi al Coronavirus, entrambi sarebbero asintomatici. Situazione, però, che preoccupa l’allenatore dei francese Patrick Vieira che in conferenza stampa si è detto dubbioso sul futuro. «Abbiamo deciso di isolare questi due giocatori. Sono in contatto con il medico del club. Saranno nuovamente testati e monitorati. Effettueremo nuovi test entro domani, quando tutti saranno testati di nuovo. Sono preoccupato per come ... Leggi su calcionews24

PARIGI – L'emergenza Covid torna a preoccupare fortemente anche la France ed il Tour, la cui partenza è prevista sabato 29 agosto da Nizza, detta le regole. Due casi positività in sette giorni portera ...

