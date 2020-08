Niente Tour de France per Mark Cavendish (Di venerdì 21 agosto 2020) Continuano le sorprese ad una settimana dall’inizio del Tour de France 2020. Dopo la scelta del team Ineos di escludere Froome e Thomas, anche la Bahreìn-Mclaren decide di fare a meno del britannico, Mark Cavendish, il miglior sprinter della Grand Boucle con 30 vittorie in volata. Le tappe del Tour de France 2020: km, partenze e arrivi della prima settimana In attesa l’ufficialità, il team punterà su Mikel Landa e Poels. Con loro ci saranno anche il bresciano, Sergio Corbelli, molto vicino in.passato a conquistare il successo di tappa al Tour, il siciliano Damiano Caruso, un vero pilastro della squadra che nel post-lockdown, sul circuito di Getxo in Spagna, è tornato a vincere dopo 7 anni, Mohoric, Haller, Valls, Pello ... Leggi su sport.periodicodaily

rides_bike : TOUR DE FRANCE 1998, PANTANI SCRIVE LA STORIA SUL GALIBIER “Non c’è niente da fare, quando la strada si rizza sott… - GPeppe34N : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… - robfer2010 : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… - AnnaP1953 : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… - ArnaldoPiace : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Tour Cavendish niente Tour: il crepuscolo a 35 anni e dopo 30 tappe vinte La Gazzetta dello Sport Beach volley, World Tour Baden 2020: Menegatti/Orsi Toth vincono il derby. Bianchin/Scampoli e Windisch/Cottafava: caccia agli ottavi

Come da pronostico Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, al debutto stagionale, vincono il derby azzurro di semifinale del girone preliminare del torneo 1 stella femminile di Baden e si giocheranno l’ ...

Tour de France, un mister e una miss alla premiazione. Ma niente bacio al vincitore, causa Covid

Gli organizzatori del Tour de France l’hanno buttata lì un pò a caso, confusa in mezzo alle tante norme per migliorare il distanziamento sociale, come se sull’argomento volessero prendere posizione se ...

Come da pronostico Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, al debutto stagionale, vincono il derby azzurro di semifinale del girone preliminare del torneo 1 stella femminile di Baden e si giocheranno l’ ...Gli organizzatori del Tour de France l’hanno buttata lì un pò a caso, confusa in mezzo alle tante norme per migliorare il distanziamento sociale, come se sull’argomento volessero prendere posizione se ...