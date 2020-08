NBA Playoff 2020, Philadelphia 76ers-Boston Celtics in tv: data, canale e orario gara-3 (Di venerdì 21 agosto 2020) Philadelphia 76ers-Boston Celtics, gara-3 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Il secondo atto è stato letteralmente dominato dagli uomini di Stevens, aprendo in due la partita con un terzo quarto da 33-18, tenendo i Sixers al 22% al tiro nella frazione. I biancoverdi non hanno pagato l’assenza di Gordon Hayward mandando cinque giocatori in doppia cifra, con 22 punti di Kemba Walker e 20 di Jaylen Brown. Protagonista in casa Celtics è stato però ancora Jayson Tatum con 33 e un eccellente 8 su 12 dalla lunga distanza. Sull’orlo del baratro invece Philly, la quale proverà nuovamente ad aggrapparsi a Joel Embiid, 34+10 in gara-2, per riaprire la serie. Appuntamento a partire ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs Philadelphia 76ers-Boston Celtics, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Brooklyn Nets-Toronto Raptors, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - sportface2016 : #NBAPlayoffs Utah Jazz-Denver Nuggets, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - GruwFrequency : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: riscatto per Lakers e Bucks, OKC va sotto 0-2 contro Houston - eribertomuscoso : -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Basket Nba: i Lakers e i Bucks riscattano i ko in gara-1

I Lakers riscattano il ko di gara-1 prendendo il comando della gara fin dal primo quarto: all’intervallo è già 56-39 per i gialloviola, grazie a una difesa che tiene i Blazers al 35% nella prima metà ...

Nba, i Lakers rimettono in parità il confronto con Portland

I Lakers hanno rimesso in parità la sfida contro i Blazers, vincendo gara-2 dei playoff Nba (111-88). Grande merito del successo va a Anthony Davis. L'esterno ha fatto quasi tutto da solo nel primo pe ...

I Lakers riscattano il ko di gara-1 prendendo il comando della gara fin dal primo quarto: all’intervallo è già 56-39 per i gialloviola, grazie a una difesa che tiene i Blazers al 35% nella prima metà ...I Lakers hanno rimesso in parità la sfida contro i Blazers, vincendo gara-2 dei playoff Nba (111-88). Grande merito del successo va a Anthony Davis. L'esterno ha fatto quasi tutto da solo nel primo pe ...