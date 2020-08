Napoli, beffa Gabriel: Arsenal a un passo (Di venerdì 21 agosto 2020) beffa per il Napoli, il difensore Gabriel sarebbe a un passo dal trasferimento all’Arsenal Il Napoli ha individuato in Gabriel l’eredi di Kalidou Koulibaly, che potrebbe partire nella prossima finestra di calciomercato. Il difensore del Lille, però, potrebbe sfumare dalle mani del club azzurro. Come riporta Sky Sport, infatti, l’Arsenal sarebbe a un passo dall’accaparrarsi il brasiliano. Gli inglesi hanno pareggiato l’offerta del Napoli al Lille, 26 milioni più 4 di bonus, e avrebbero fatto un’interessante offerta al calciatore. Anche il Manchester United è interessato a Gabriel ... Leggi su calcionews24

