Maria De Filippi fa una dolorosa rivelazione: “Ha avuto due tumori” (Di venerdì 21 agosto 2020) Maria De Filippi parla del suo cane Ugo e dei due tumori che lo hanno colpito Maria De Filippi alcune volte è stata fotografata per strada in compagnia dei suoi cani. Durante la quarantena da Covid-19, la padrona di casa di Uomini e Donne venne pizzicata per le vie della Capitale con il suo inseparabile bassotto che si chiama Ugo. E proprio su quest’ultimo, in una recente intervista al magazine Chi, la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto un’inaspettata confessione. “Ha 15 anni, ha avuto due tumori ed è sopravvissuto a tutto e per me è stata paura e sofferenza”, ha asserito Queen Mary. E proprio in quel momento la conduttrice di casa Mediaset che p pronta a tornare su piccolo schermo, ha detto anche: “Se l’umano decide per se stesso che cosa ... Leggi su kontrokultura

Maria De Filippi: sogna di diventare nonna

Il prossimo 28 agosto 2020 una delle coppie più famose e amate dal pubblico italiano festeggerà le Nozze d'argento, ovvero i 25 anni di matrimonio.

