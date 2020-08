Lazio: "Non possiamo dire ora se tutte le scuole riapriranno" (Di venerdì 21 agosto 2020) “Certo che sono preoccupata. In questo momento c’è tanta incertezza, ma tutti devono fare la loro parte. Noi come Regione Lazio l’abbiamo fatta, chiediamo altrettanto a comune di Roma e area Metropolitana”. A parlare è Eleonora Mattia, Pd, presidente della Commissione Scuola al consiglio regionale. Il 2 settembre ha convocato tutti gli attori istituzionali, l’Anci, i presidi, i sindacati, l’Ufficio scolastico regionale per capire lo stato dell’arte a soli 12 giorni dalla riapertura delle scuole.Ecco, presidente, riapriranno tutte nel Lazio?Al momento c’è il rischio che qualche scuola debba partire con la didattica a distanza, soprattutto qualche scuola superiore. Ma, è anche per questo, che non abbiamo mai smesso di lavorare per ... Leggi su huffingtonpost

