La previsione dell’Oms: “Meno di due anni per sconfiggere la pandemia”. Su chi commette corruzione per i Dpi: “Equivale a omicidio” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Meno di due anni per sconfiggere la pandemia“. È questo l’auspicio del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus sui tempi necessari per uscire dall’incubo del Covid. “Oggi il virus si muove più velocemente perché sono aumentare le connessioni, ma allo stesso tempo abbiamo più tecnologia e conoscenze per fermarlo”, ha aggiunto nel corso del briefing a Ginevra sul coronavirus, ricordando come la precedente pandemia da spagnola durò proprio due anni. Nel corso del suo intervento, Ghebreyesus ha anche puntato il dito contro chi commette reati di corruzione nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione, come guanti e mascherine. “Equivale ... Leggi su ilfattoquotidiano

