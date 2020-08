La moglie di Navalny: "Non ci fidiamo dell'ospedale, lo dimettano". E scrive una lettera a Putin (Di venerdì 21 agosto 2020) Non possiamo fidarci di questo ospedale”. Yulia, la moglie di Alexei Navalny, ha affermato in dichiarazioni riportate dal Guardian che il marito “non è in ottime condizioni”. Vuole portarlo via dalla struttura: “Chiediamo lo dimettano - ha continuato - che ce lo consegnino per far sì che possa essere curato in un ospedale indipendente con medici di cui ci fidiamo”.La donna ha fatto poi appello al presidente russo, Vladimir Putin, chiedendogli di consentire che il marito sia trasportato in Germania per essere curato.“Credo che Alexey abbia bisogno di aiuti medici qualificati in Germania”, ha scritto. Navalny si è sentito male ieri in aereo mentre era di ritorno dalla Siberia ed è ... Leggi su huffingtonpost

