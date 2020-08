Inter-Siviglia 2-3, Lopetegui: “Meritavamo vittoria, ai tifosi dico di non scendere in piazza” (Di venerdì 21 agosto 2020) “La mia emozione e’ grandissima perche’ abbiamo lavorato molto e meritavamo di vincere contro una squadra fantastica come l’Inter. Siamo molto felici per il nostro lavoro e per quello che abbiamo fatto in questi ultimi tre mesi”. Queste le dichiarazioni di Julen Lopetegui dopo la vittoria del Siviglia sull’Inter per 3-2 in finale di Europa League. Decisive a Colonia le reti di de Jong (doppietta) e Diego Carlos. “Siamo andati avanti superando le difficolta’. Abbiamo dimostrato la nostra forza e sono felice di aver regalato una gioia ai tifosi. Ora invito tutti a non scendere in piazza per festeggiare questa vittoria: rispettiamo le norme sul distanziamento sociale. Festeggiate in casa”, ha aggiunto ... Leggi su sportface

