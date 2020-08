Inter, Handanovic: «C’è tantissima delusione e amarezza» (Di venerdì 21 agosto 2020) Samir Handanovic ha parlato dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia Il Siviglia batte l’Inter 3-2 e conquista l’Europa League. Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, Samir Handanovic ha commentato la dolorosa sconfitta in finale. delusione – «C’è grandissima amarezza e delusione. Bisogna andare avanti, questo è un punto di partenza. Speriamo di giocare ancora tante di queste partite». OCCASIONI PERSE – «Abbiamo avuto la palla gol con Lukaku per fare il 3-2, lì la partita poteva girare. Si sono affrontate due squadre a viso aperto. Dovevamo gestirla meglio, loro erano più stanchi di noi. Sfortunati sul loro terzo gol. Dalle sconfitte si impara di più, il ... Leggi su calcionews24

Pagelle Siviglia-Inter 3-2, voti Finale Europa League: non bastano Lukaku e Godin ai nerazzurri

Handanovic, voto 5,5: poteva fare qualcosa in più su entrambe le segnature di testa di de Jong. Non può nulla sull’autorete di Lukaku. Loading... Loading... Godin, voto 6,5: si perde De Jong nell’uno ...

