Evan, bimbo ucciso a Modica: minacce di morte negli sms del patrigno (Di venerdì 21 agosto 2020) Non accenna a placarsi l’indignazione e il dolore per la fine del piccolo Evan, il bambino di 21 mesi morto a Modica. Gli esami sul corpo del bimbo hanno rivelato che la causa della morte è stata un trauma cranico, compatibile con un aggressione violenta, di cui portava numerosi segni. Per la sua morte è stata arrestata la madre 23enne e il compagno, che minacciava di morte il padre di Evan. Evan, morto a causa di un trauma cranico Come nel caso del piccolo Giuseppe di Cardito, dalle indagini sta emergendo una condotta simile anche nella tragica morte del piccolo Evan. L’ipotesi, che si arricchisce di ora in ora con nuovi indizi, è la più brutale: Evan ... Leggi su thesocialpost

