De Luca: “Preparatevi ad ascoltare un mare di scemenze da qui alle elezioni” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoManca un mese esatto alle elezioni regionali in Campania e il governatore Vincenzo De Luca, candidato per il Pd, mette in guardia i cittadini in vista della sua marcia verso palazzo Santa Lucia: “Nei prossimi giorni saremo impegnati con la campagna elettorale – spiega il presidente De Luca – e ovviamente, come sempre, dovrete assistere ad una quantità enorme di imbecillità, di scemenze, di demagogia, di tentativi di diffamazione, tentativi di attivare iniziative giudiziarie… aspettatevi di tutto”. “Noi non ci faremo distrarre neanche per un minuto – ribadisce De Luca – rispetto ai due obiettivi che abbiamo: la sicurezza sanitaria e il lavoro”. Poi l’appello di indossare i dispositivi di ... Leggi su anteprima24

