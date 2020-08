Crysis Remastered ha finalmente una data di uscita su PC e console oltre ad un nuovo trailer (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo essere stato rinviato di alcune settimane, Crysis Remastered ora ha una data di uscita.Sfortunatamente, non è oggi come affermano alcuni recenti leak, ma il 18 settembre su Xbox One, PS4 e PC (con la versione per PC esclusiva di Epic Games Store). Per l'occasione lo studio ha pubblicato un trailer che ci consente di vedere le migliorie grafiche apportate al gioco.Grazie ad un nuovo sistema di illuminazione, la versione rimasterizzata di Crysis presenta texture con una risoluzione in 8K. Anche il ray-tracing è disponibile sia per i riflessi normali che per quelli ad esempio presenti sull'acqua. Altre aggiunte includono miglioramenti all'illuminazione globale, motion blur e molto altro. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del ... Leggi su eurogamer

