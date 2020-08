Covid, Bassetti: “Tocilizumab e cortisone funzionano” (Di venerdì 21 agosto 2020) “E’ stata pubblicata l’esperienza dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova e del gruppo GeCovid sull’uso precoce del tocilizumab e del cortisone nel trattamento del Covid-19. Questi farmaci sono stati in grado di ridurre la mortalità e migliorare la prognosi”. Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino.“Sono veramente orgoglioso di questo gruppo di ricerca fantastico, che ha prodotto ad oggi oltre 20 articoli scientifici su vari aspetti della patologia da Sars-CoV-2, pubblicati su riviste peer-reviewed. A Genova curiamo i malati, facciamo ricerca e pubblichiamo ad altissimo livello. Fatti e non parole”, conclude l’infettivologo. Fonte: ADNKRONOS Covid, ... Leggi su databaseitalia

Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Stiamo esagerando con allarmismi' - La7tv : #omnibus Le rassicurazioni di Matteo Bassetti sull'aumento di contagi da #Covid: 'Solo 60 in terapia intensiva. Tan… - Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Tocilizumab e cortisone funzionano' - DatabaseItalia : 'E' stata pubblicata l'esperienza dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova e del gruppo GeCovid sull'uso pre… - fabriziopagani1 : @AzzolinaLucia raccogli il consiglio incapace... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti

Finché non aumentano i ricoveri per Covid in pneumologia e in terapia intensiva possiamo stare abbastanza tranquilli, perché il contagio non si traduce in malattia” La seconda ondata e il ritorno del ...La virologa Ilaria Capua si schiera dalla parte degli ottimisti e afferma che sarebbe sbagliato definire "malati" i nuovi casi di coronavirus.