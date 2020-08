Ciclista morta dopo una brutta caduta (Di venerdì 21 agosto 2020) La 39enne era finita a terra ieri pomeriggio a Liestal ed è spirata poche ore dopo essere giunta in ospedale. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista morta

Ticinonline

Il calcio dilettanti era dentro di lui, la sua vita, e per chiamare il Messaggero Veneto, poco prima di morire, fiero sulla sua bici da corsa, aveva pure rischiato di tamponare la moglie Patrizia sull ...LIESTAL - Una ciclista di 39 anni è morta ieri in seguito a una brutta caduta in bicicletta a Liestal (BL). La donna ha perso il controllo del mezzo che è andato a urtare il cordolo del marciapiede sb ...